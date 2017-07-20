Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым передал ему «папочку» с жалобами жителей региона.

«Я вам привез папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите», — приводит «Газета.ру» слова Путина.

Глава государства сказал, что одна из проблем, согласно жалобам жителей, касается добровольно-принудительной покупки школьных учебников, которую Путин назвал недопустимой. Путин попросил Евстифеева обратить внимание на программу «Подари учебник школе», которая носит не добровольный характер.

Передавая папку, Путин также призвал врио главы региона обратить внимание на вопросы расселения жителей из аварийного жилья. Еще одной проблемой, по его словам, является выделение земельных участков.

«Что у нас, земли мало, что ли?» — спросил Путин Евстифеева.