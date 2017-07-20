Россия будет добиваться принятия мер по полной материальной изоляции террористов «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в РФ), заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

Совет Безопасности ООН сегодня принял резолюцию 2368 о необходимости выполнять меры в отношении участников «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе запрещены в РФ). Россия его поддержала.

Документ закрепляет заморозку активов, запрет на поездки и перемещение, оружейное эмбарго в отношении определенной группы лиц и организаций.

Также санкции распространяются на восемь лиц и организаций по ИГ и «Аль-Каиде», в том числе на боевиков из Кавказского региона, уточняет «РИА Новости».

По словам Сафронкова, принятый документ — «важный шаг в сторону укрепления антитеррористического режима». При этом, зампостпреда РФ при ООН отметил, что необходимо продолжать добиваться введения этой и других мер, нацеленных на полную изоляцию террористов.