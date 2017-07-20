Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о необходимости разместить в республике средства американской системы противовоздушной обороны (ПВО) на основе зенитно-ракетных комплексов Patriot, причем стационарно.

Такое заявление глава прибалтийской республики сделала, увидев эти ЗРК на учениях, которые НАТО проводит на ее территории, передает Reuters. Собственно, с речью она выступала, стоя рядом с одним из Patriot.

«Было бы действительно важно иметь подобное вооружение в Балтийском регионе. Оно бы обеспечило более высокий уровень безопасности всем нашим странам. Мы с радостью примем его у себя. Мы всегда готовы», — цитирует агентство слова Грибаускайте.

НАТО включило возглавляемую ею республику в свою программу по расширению военного присутствия в странах Восточной Европы наряду с Польшей, Латвией и Эстонией. В связи с этим президент Литвы отметила, что по большому счету систему ПВО можно разместить в любом из четырех государств, — цель всё равно будет достигнута. «Patriot — ракеты дальнего радиуса действия, — напомнила Грибаускайте. — Важна скорость реакции на любую воздушную угрозу».

По ее словам, именно противовоздушная оборона — «самое слабое звено» на восточном фланге НАТО, поэтому этот компонент надо усилить, причем сделать это к июлю 2018 года (к саммиту альянса в Брюсселе).

В ходе учений, которые продолжались две недели, ракетная батарея из США не произвела ни одного пуска, но литовские власти, судя по их заявлениям, расценили сам факт доставки Patriot как свидетельство готовности Пентагона поставлять в Прибалтику современное вооружение вопреки протестам России.

Российская сторона трактует расширение НАТО на восток как провокационный шаг, способствующий росту напряженности в регионе и повышению риска конфликта.