Следственный комитет РФ проверяет информацию о сотрудниках авиакомпании, не пустивших на борт самолета беременную женщину с двумя детьми.

Как сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, следствием проводится комплекс необходимых мероприятий.

Инцидент произошел в столичном аэропорте Домодедово.

Отмечается, что сотрудники авиакомпании якобы испугались, что находящаяся на позднем сроке беременности женщина может родить во время восьмичасового перелета в Благовещенск.