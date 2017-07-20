Посольство России в Испании подтвердило информацию о гибели гражданки РФ в Валенсии. Несовершеннолетнему сыну погибшей обеспечен необходимый уход, в ближайшее время в Испанию приедет ее сестра, сообщила «Известиям» пресс-секретарь посольства России в Мадриде Ольга Ефимова.

«По имеющимся у нас сведениям, несовершеннолетнему сыну российской гражданки в настоящее время обеспечен соответствующий уход, принимаются меры по юридическому оформлению сложившегося положения. Установлен контакт с родственниками ребенка в России. В ближайшее время в Испанию прибудет сестра погибшей, которой оказана необходимая визовая поддержка по консульской линии», — отметила Ольга Ефимова.

Ранее СМИ сообщили, что полиция Испании обнаружила тело 32-летней россиянки в квартире дома в Валенсии после пожара. Смерть наступила в результате многочисленных ударов по голове, подозреваемый в убийстве задержан. Гражданка РФ была убита 16 июля, ведется следствие, уточнили в посольстве.