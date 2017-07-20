Французская компания Air France откроет дочернюю бюджетную авиакомпанию Joon, которая, по заявлению учредителя, не будет лоукостером в полном смысле слова, сообщает французский авиаперевозчик.

В заявлении компании сказано, что «дочка» создается ля привлечения клиентов в возрасте от 18 до 35 лет, так как пассажиры этой возрастной категории чаще ориентированы на низкобюджетные перелеты.

«Joon не будет лоукостером, поскольку на борту, как и на других рейсах Air France, будут предлагаться оригинальные продукты и услуги», — сказано в сообщении компании.

Air France также замечает, что испытывает растущую конкуренцию со стороны компаний, которые предлагают более дешевые перелеты. Первые полеты Joon планирует начать осенью.