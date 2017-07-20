Глава МВД Боливии Карлос Ромеро рассказал об успешной операции, которую провели местные наркополицейские: в результате из слаженных действий была задержана крупная партия кокаина (около 1 т общей стоимостью порядка $10 млн), предназначавшаяся для отправки в Бразилию.

По словам Ромеро, наркотик был упакован в полиэтиленовые пакеты и хранился на ферме неподалеку от города Тринидад, который расположен вблизи бразильской границы.

«Примерно 60% груза составлял чистый кокаин и около 40% — нерафинированная кокаиновая паста», — уточнил глава МВД Боливии.

Ферма, на которой был изъят наркотик, была оборудована замаскированной взлетно-посадочной полосой. В полиции сообщили, что в ходе операции был задержан небольшой самолет, но арестовывать его в рамках дела о производстве наркотиков с целью распространения пока не стали.

Нынешняя операция — довольно крупная, но для Боливии это не рекорд. Например, в январе прошлого года местная полиция конфисковала 6 т кокаина, которые везли на Берег Слоновой Кости, а год назад — 7 т наркотика, переправляемого в Гондурас.

Начальник боливийской наркополиции Сантьяго Делгадильо напомнил, что Бразилия, куда должны были доставить арестованную сегодня тонну кокаина, является одновременно и рынком сбыта наркотика, и своего рода перевалочным пунктом на пути наркотрафика в страны Европы.

По данным ООН, на первом месте в Латинской Америке по производству коки-сырья, из которого делается кокаин, — стоит Колумбия, за ней следуют Перу и Боливия. Во всех трех странах кока произрастает в восточных предгорьях Анд, а кокаин обычно синтезируется из пасты, в которую измельчаются листья этого растения, в подпольных лабораториях, расположенных, как правило, в непосредственной близости от плантаций.