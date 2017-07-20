Американский таблоид Time поместил на обложку своего нового номера, который выйдет 31 июля, президента РФ Владимира Путина.

В нечетком изображении явно угадываются черты российского лидера. В статье, которая публикуется рядом с изображением, Россию в очередной раз обвиняют в кибервмешательстве в выборы американского президента. При этом автор материала журналист Массимо Калабрейси не приводит ни одного подтвержденного доказательства подобных действий со стороны РФ.

Тему российского вмешательства в американские выборы главы двух государств обсуждали в ходе официальных переговоров на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге 7 июля. Тогда Владимир Путин заверил лидеров стран G20, что РФ не вмешивалась в американские выборы.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США выгодно раскручивать тему кибервмешательства России в выборы американского президента.

Дипломат напомнил, что Россия с лета 2016 года предлагала еще администрации Барака Обамы создать специальную рабочую группу на межведомственной основе с участием всех служб для расследования этих беспочвенных обвинений.