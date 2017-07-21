Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Люсиновской улице во время осмотра хода благоустройства Садового кольца
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Работы по благоустройству ведутся в рамках проекта «Моя улица»
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мэр отметил, что работы по реконструкции ведутся с опережением графика, несмотря на аномальную погоду
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Ожидается, что благоустройство будет завершено к Дню города, который Москва празднует в начале сентября
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сергей Собянин общается с жителями столицы на Люсиновской улице
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Создание комфортного пространства для пешеходов — один из важных элементов программы по благоустройству
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Рабочие на Садовом кольце
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Всего в 2017 году в программу по благоустройству вошли 113 улиц, в том числе продолжились начатые в 2016 году работы на Тверской улице, Бульварном, Садовом и Кремлевском кольце
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Люсиновской улице во время осмотра хода благоустройства Садового кольца
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Работы по благоустройству ведутся в рамках проекта «Моя улица»
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мэр отметил, что работы по реконструкции ведутся с опережением графика, несмотря на аномальную погоду
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Ожидается, что благоустройство будет завершено к Дню города, который Москва празднует в начале сентября
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сергей Собянин общается с жителями столицы на Люсиновской улице
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Создание комфортного пространства для пешеходов — один из важных элементов программы по благоустройству
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Рабочие на Садовом кольце
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Всего в 2017 году в программу по благоустройству вошли 113 улиц, в том числе продолжились начатые в 2016 году работы на Тверской улице, Бульварном, Садовом и Кремлевском кольце
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Ожидается, что благоустройство улиц завершат к Дню города
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