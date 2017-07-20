Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям пообещал оказать содействие в съемках цикла фильмов о народах РФ.

«Хорошая идея, постараемся помочь», — сказал Путин в ответ на предложение ведущего с телеканала «Культура» Пьера Броше. Ведущий заявил, что проект может быть реализован в течение двух-трех лет.

В рамках предложенного проекта планируется снять полнометражный фильм об этносах России, в также серию короткометражек об отдельных народах. Ряд видеороликов будет создан также для размещения в интернете и музеях.

Как рассказал Броше, итогом этой работы станет появление на свет целой энциклопедии этнокультур России. По его словам, финансированием проекта могут заниматься как бюджет, так и частные компании, некоторые из которых уже проявили интерес к проекту.