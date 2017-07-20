Доцент вуза в Брянске брала взятки подарочными сертификатами
В Брянске предстанет перед судом преподавательница технического госуниверситета. Женщина обвиняется в получении взятки, передает интернет-газета «Брянские новости».
Незаконное вознаграждение поступило от студентов группы одного из факультетов. Чтобы не готовиться к экзамену, они купили для доцента кафедры «Экономика и менеджмент» три подарочных сертификата.
Сумма взятки составила 20 тыс. рублей. За это обвиняемая обещала учащимся хорошие оценки на экзамене без проверки знаний. По данному факту было возбуждено уголовное дело.