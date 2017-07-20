Сирийский город Ракка на 30% освобожден от боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», написал в Twitter представитель президента США в международной коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

По его словам, за последнюю неделю войскам коалиции удалось окружить и блокировать террористов «Исламского государства», освободив при этом 23 кв. км территории Ракки (что составляет 30% площади города).

Кроме того, Макгерк заявил о приближении к Ракке сил местной вооруженной оппозиции, которую в коалиции называют сирийскими демократическими силами. Они, как выразился представитель президента США, «продвигаются с четырех направлений».

Это не первое достижение, за которое штаб международной коалиции отчитывается на этой неделе: ранее его представители сообщали, что в течение всего двух дней объединенная авиация нанесла по позициям боевиков возле Ракки 26 ракетных ударов.

«Исламское государство» взяло этот город под контроль четыре года назад, провозгласив его своей столицей. В минувшем году международная антитеррористическая коалиция во главе с США провозгласила начало операции по освобождению Ракки от боевиков.