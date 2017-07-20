Мониторинговая группа «Единой России» займется проверками торговых наценок в магазинах сетевой продовольственной розницы, заявила в четверг вице-спикер Госдумы от партии Ирина Яровая.

«Следующим этапом нашего мониторинга станет анализ торговой наценки», — сказала Яровая на селекторном совещании по поддержке отечественных производителей.

По ее словам, торговые сети после ограничения размера бонусов стали требовать от поставщиков скидки и штрафовать их, чтобы компенсировать выпавшие доходы.

Снижение цены производителем должно затем транслироваться и на полку в конечную цену для потребителя, в противном случае это нарушение, добавила Яровая.

Ранее ФАС разъяснила, что не оттранслированные на полку магазина скидки следует воспринимать как вознаграждение для сетей, которое закон о торговле ограничивает планкой в 5%, напоминает anrt.info.