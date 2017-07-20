Подрядчиком первого этапа благоустройства набережной реки Везелка в Белгороде стала компания «Белгороддорстрой». Работы по контракту на 100 млн рублей должны быть завершены к 1 декабря 2017 года.

Общая протяженность объекта — около 20 км. Все этапы реконструкции территории будут стоить 340 млн рублей. Поддержку проекту окажет федеральный бюджет. В частности, на набережной появится фан-зона чемпионата мира по футболу-2018, пишет ИА «Абирег».