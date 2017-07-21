В Рунете появится специальный шрифт для государственных нужд. Его использование будет обязательным на сайтах всех федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсах. В Минкомсвязи подтвердили «Известиям» эту информацию.

Основной претендент на статус государственного шрифта — RF Sans от московской компании AIC. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к Минкомсвязи. Замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович информацию о том, что рассматривается именно этот шрифт, не подтвердил, но и не опроверг.

Вот как разработчики описывают свой продукт в одной из презентаций: «Это гуманистический гротеск, специально создающийся для отображения на экранах. Для того чтобы шрифт четко и хорошо выглядел на разных разрешениях и операционных системах, ведется работа над различными аспектами букв — горизонтальные и вертикальные пропорции, контраст, длина выносных элементов, апертура, насыщенность».

В AIC «Известиям» уточнили, что вместе с этой фирмой над шрифтом работают компания «Паратайп» и «Лаборатория Артема Геллера» (разработчик текущей версии сайта Kremlin.ru).

— Стояла задача создать функциональный шрифт, который бы учитывал как требования государства (большие сложные тексты, длинные названия документов, маленькие экраны новых устройств), так и новые потребности интерфейса (пропорции, контрастность, удобочитаемость), — подчеркнул Артем Геллер.

По словам арт-директора AIC Тимофея Черного, задача заключалась в том, чтобы сделать узнаваемый, универсальный шрифт, пригодный как для заголовков, так и для текста напечатанных на бумаге документов.

— Было несколько релизов, многие детали мы выносили на обсуждение дизайн-сообщества и вносили изменения, — отметил Тимофей Черный. — Работа продолжается, но мы очень довольны направлением движения.

По словам арт-директора AIC Сергея Попкова (в компании в такой должности работают пять человек), удалось создать простой современный шрифт для широкого круга задач.

— Государственный шрифт должен соответствовать коммуникационным задачам, которые решаются на государственных сайтах, и при этом быть полностью российским продуктом, — пояснил замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович. — Мы обязаны включить в стандарт госсайтов все существенные аспекты дизайна. И шрифт здесь объективно на одном из первых мест.

По словам Александра Павловича, среди кириллических шрифтов сравнительно немного качественных, пригодных для экранов самых различных разрешений.

Новый шрифт станет частью концепции по переводу сайтов госорганов на единый дизайн — работу над ней ведут Минкомсвязи и Институт развития интернета (ИРИ).

— RF Sans разработан для сайтов. Пока он не будет использоваться для печати документов. Это не замена Times New Roman. Хотя и здесь импортозамещение — вопрос времени, — объяснил директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин. — Если официальные ресурсы используют иностранные компоненты, то их могут отключить из-за рубежа. В лучшем случае сайт перестанет работать, а в худшем — будут потеряны данные.

Некоторые российские пользователи уже лишились возможности использовать самые популярные иностранные шрифты — Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman. Владелец — корпорация Monotype Imaging отказалась продать лицензию на их использование разработчику операционной системы Astra Linux (защищенная российская ОС для госорганов).

Арсений Щельцин пояснил, что права на RF Sans будут позже переданы Минкомсвязи.

Глава компании «Сайт Софт» (создает порталы госорганов) Антон Довбня уверен, что разработка шрифта для официальный сайтов — важная и нужная задача.

— Шрифты, которые нормально работают и на десктопах, и на мобильных устройствах, часто распространяются на платной основе. Для их использования требуется веб-лицензия, при этом оплата зависит от количества просмотров страниц, — рассказал Антон Довбня. — Да и бесплатный может превратиться в возмездный проект. Если же права принадлежат государству, то шрифтом можно будет пользоваться сколь угодно долго и бесплатно.

До апреля 2018 года на единый стиль должны перейти первые 10 государственных веб-ресурсов.