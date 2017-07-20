Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что введение новых санкций против Тегерана не пойдет на пользу выполнению положений совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По его словам, финансовая система США и так оказывает давление на банки мира, не давая проводить финансовые операции, в которых лишь упоминается Иран, и если на этом фоне будут введены дополнительные санкции, это не будет работать «на пользу дела», сообщает «РИА Новости».