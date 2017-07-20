Канадский генерал-губернатор Дэвид Джонстон дотронулся до королевы Великобритании Елизаветы II в нарушение нормы этикета. Инцидент произошел в Лондоне.

Королева и ее муж герцог Эдинбургский Филипп выходили из посольства Канады. Когда Елизавета II спускалась по лестнице, Джонстон, оказавшийся слева, слегка придержал Ее Величество под локоть.

Телеканал BBC опубликовал кадры досадного недоразумения.

«Было немного неловко, когда мы спускались от Канадского дома на Трафальгарскую площадь. Там был этот ковер, он немного скользкий, и я подумал, может, стоит нарушить протокол», — цитирует генерал-губернатора «Лента.ру». Джонстон заявил, что осведомлен о протоколе, однако, по его словам, он не хотел, чтобы Елизавета II споткнулась.

Следует отметить, что на официальном сайте монаршей фамилии Великобритании упоминания о том, можно ли дотрагиваться до королевы, нет. Однако в обществе и СМИ обсуждается каждый такой досадный случай.