Минфин США поступает несправедливо, налагая на ExxonMobil штраф за нарушение санкций против РФ из-за сотрудничества с «Роснефтью», заявил представитель американской корпорации.

По его словам, каждый из подписанных ExxonMobil документов имеет отношение исключительно к бизнесу «Роснефти», которая не находится под санкциями США. Представитель компании привел пример с главой BP Робертом Дадли, которому минфин США разрешил участвовать в советах директоров «Роснефти» и встречаться с главой компании Игорем Сечиным, так как эти встречи не имеют отношения лично к Сечину.

«Действия OFAC (Office of Foreign Assets Control, подведомственная минфину США и отвечающая за применение американских санкций) фундаментально несправедливы», — заявил представитель ExxonMobil.

Ранее минфин США наложил на ExxonMobil штраф в размере $2 млн за соглашения с «Роснефтью», которые якобы нарушают введенный в 2014 году режим санкций против России.

«Роснефть» имеет целый ряд соглашений с ExxonMobil. За период, указанный минфином США, Сечин подписал с президентом ExxonMobil Development Нилом Даффином соглашение о продлении срока договора по реализации проекта «Дальневосточный СПГ».

Сечин также подписал с президентом ExxonMobil Russia Гленом Уоллером соглашение, по которому консорциум «Сахалин-1» окажет услуги по бурению, добыче, транспортировке и хранению углеводородов, которые будут добыты на Северной оконечности месторождения Чайво на Сахалине.

Кроме этого, ранее «Роснефть» договорилась о 30-процентном участии в проекте ExxonMobil по разработке шельфовых месторождений в Мексиканском заливе.