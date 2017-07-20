60-летняя жительница Псковской области перевела 44-летнему мошеннику из Пензы 104 тыс. рублей. Мужчина якобы собирался снять у женщины квартиру на время командировки.

Объявление о сдаче в аренду квартиры злоумышленник увидел в интернете. Мошенник связался с женщиной и сообщил, что сам он из Московской области и жилье ему нужно на время командировки. После чего уговорил потерпевшую подключить на его абонентский номер услугу «Мобильный банк», используя карту пенсионерки, уверяя что это необходимо для перечисления арендной платы за первый месяц, сообщает Псковское агентство информации.

В результате его махинаций с зачислениями средств потерпевшей на баланс принадлежащих ему же SIM-карт, жительница Псковской области лишилась 104 тыс. рублей. Сейчас мошеннику назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно. Ранее злоумышленник уже использовал данную схему для обмана 71-летней жительницы Кемерово и 60-летней женщины из Мурманска.