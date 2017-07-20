Всероссийский фестиваль красок пройдет 22 и 23 июля в Пскове. Об этом сообщили представители арт-проекта «Вместе Зажигаем».

В программе самого яркого open-air фестиваля, который пройдет на набережной реки Псковы у Троицкого моста 22 и 23 июля в 14:00, запланированы сеты от лучших ди-джеев города, выступление кавер-групп и танцевальных коллективов. Как сообщает Псковская лента новостей, каждый следующий час фестиваля будет производиться массовый залп яркой натуральной краски. Отмечается, что краска не представляет угрозы для здоровья, имеет сертификаты качества и прошла проверки на безопасность.

Организаторы также подготовили для гостей фестиваля большую зону развлечений и фудкорт. Каждый участник фестиваля получит шанс выиграть пакет фирменной краски, сделать селфи со сцены и еще десять оригинальных призов.

Вход на фестиваль свободный для всех желающих и без возрастных ограничений. В 2017 году Всероссийский фестиваль красок проходит в 115 городах страны, а в Пскове пройдет уже во второй раз за лето.