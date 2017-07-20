Основные работы по реконструкции стадиона «Металлург» в Липецке планируется завершить до конца 2017 года. В 2018 году подрядная организация наметила установку кресел и пусконаладочные работы.

На футбольном поле уложено 35 километров инженерных сетей. Начать посев газона планируют на следующей неделе. Вокруг поля готова основа под беговые дорожки. Установлены новые металлоконструкции западной трибуны, которая по проекту должна стать двухэтажной, передает GOROD48. На южной трибуне появится восстановительный центр для футболистов.

Напомним, арена включена в список тренировочных площадок для команд — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Ремонт стоимостью более 130 млн рублей начался в конце 2016 года. Стадион будет закрыт до ноября 2017 года. ФК «Металлург» большинство матчей проведет на «Соколе».

В декабре 2017 года команды — участницы чемпионата мира выберут для себя тренировочные площадки в России. По регламенту ФИФА на каждую команду должны быть готовы по два поля.