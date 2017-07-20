В столице Оренбургской области подрядчики строят вторую очередь проезда Северного. Речь идет о 1,5 км асфальта и благоустройстве территории вокруг шестиполосной трассы. Объект должен быть готов к 1 октября.

Стоимость магистрали составляет 306 млн рублей. Чтобы проложить дорогу, необходимо вырубить около 9 тыс. деревьев. Власти Оренбурга намерены вместо каждого уничтоженного дерева посадить три новых.

Создание дороги началось с конфликта с местными жителями, отмечает РИА «Оренбуржье». Горожане были против вырубки леса, проект строительства проезда Северного также вызвал у них сомнения. Городская прокуратура не нашла нарушений в документации. После проверки проект получил положительное заключение госэкспертизы.