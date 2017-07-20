Супруга премьер-министра Японии Акиэ Абэ во время ужина на саммите стран G20 сделала вид, что не говорит по-английски, чтобы не общаться с президентом США Дональдом Трампом. Такое предположение сделало британское издание Independent.

Версия появилась после интервью американского лидера газете New York Times, в котором он рассказал, в числе прочего, что жена главы японского правительства ни слова не знает по-английски, передает BFM.RU.

По словам Трампа, он «сидел рядом с супругой премьер-министра Абэ, которого я считаю потрясающим человеком, а ее — потрясающей женщиной, однако не говорящей по-английски». Она молчала на протяжении двух часов в течение всего мероприятия и даже не знала якобы, как сказать слово «привет».

Журналисты Independent вспомнили, однако, что миссис Абэ выступала с речью на английском языке. Из этого они сделали вывод, что, скорее всего, она скрыла свои знания, чтобы не общаться с Трампом.