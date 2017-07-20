Двухлетний мальчик ушел на прогулку по Новосибирску, пока мама спала
20 июля около 13.45 на улице Аэропорт Новосибирска был найден двухлетний мальчик без сопровождения взрослых. Ребенка заметили прохожие, после чего вызвали полицию.
В отделение полиции мама мальчика пришла сама. Ею оказалась 27-летняя женщина. Ребенка правоохранительные органы ей не отдали. Мальчика передали медикам, а сотрудники ведомства решили проверить условия воспитания малыша, сообщает vn.ru.
По предварительным данным, женщина находилась в гостях у родственницы. После ночного дежурства прилегла и незаметно уснула. Хозяйка дома решила гостье не мешать и оставила одну. Однако когда женщина проснулась, то обнаружила, что сын пропал. Соседи рассказали, что в дом приезжала полиция и мать направилась в отделение.