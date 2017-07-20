20 июля около 13.45 на улице Аэропорт Новосибирска был найден двухлетний мальчик без сопровождения взрослых. Ребенка заметили прохожие, после чего вызвали полицию.

В отделение полиции мама мальчика пришла сама. Ею оказалась 27-летняя женщина. Ребенка правоохранительные органы ей не отдали. Мальчика передали медикам, а сотрудники ведомства решили проверить условия воспитания малыша, сообщает vn.ru.

По предварительным данным, женщина находилась в гостях у родственницы. После ночного дежурства прилегла и незаметно уснула. Хозяйка дома решила гостье не мешать и оставила одну. Однако когда женщина проснулась, то обнаружила, что сын пропал. Соседи рассказали, что в дом приезжала полиция и мать направилась в отделение.