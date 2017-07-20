Из брянского городского бюджета на подготовку школ и детских садов к учебному году выделено более 56 млн рублей. Из этой суммы около 16 млн рублей пойдет на ремонт учреждений. Проводятся работы в 49 зданиях (17 детских садов и 32 школы). Около 40% от запланированных объемов уже выполнено.

Перед 1 сентября властям необходимо погасить кредиторскую задолженность, в том числе за свет и воду, сообщает NASHBRYANSK.RU. На эти цели пойдет 25 млн рублей из общей суммы. Поэтому будет рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании образовательных учреждений. В МЧС высоко оценили уровень противопожарной готовности школ.