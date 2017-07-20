Продажу билетов на новые рейсы из Барнаула в Москву открыла авиакомпания «Ямал». Полеты по маршруту стартуют с 17 сентября. По данным международного аэропорта им. Г.С. Титова, стоимость билета на рейс в одну сторону вместе со сборами составит 9285 рублей. На сайте цены за полет туда и обратно в зависимости от тарифа составляют от 15,7 тыс. рублей до 20,1 тыс. рублей.

С воздушным судном, которое отправится на дополнительный рейс, пока не определились. Среди кандидатов Airbus A320 и SSJ100. Рейсы по маршруту будут летать ежедневно. Вылет в аэропорт Домодедово намечен на 19.00, обратный рейс в аэропорт им. Г.С. Титова — на 10.25, сообщает altapress.ru.

Сейчас вечерние рейсы из Барнаула в Москву выполняет только компания «ИрАэро». Помимо этого, дважды в день вылетают воздушные суда компании «Аэрофлот», по одному разу в день — S7 и «Уральские авиалинии».