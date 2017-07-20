В Москве состоялась встреча заместителя министра обороны России генерал-лейтенанта Александра Фомина с заместителем Генерального секретаря ООН по вопросам полевой поддержки Атулом Кхаром, главной темой которой стало расширение двустороннего сотрудничества между РФ и Организацией Объединенных Наций.

«Состоялся обмен мнениями по различным аспектам миротворческой деятельности, включая расширение взаимодействия Минобороны России с соответствующими структурами ООН», — говорится в пресс-релизе, который российское оборонное ведомство распространило по итогам встречи.

Известно, что Фомин поделился с Кхаром информацией о гуманитарной деятельности Министерства обороны на территории Сирии и «создании условий для политического урегулирования кризиса в стране».

В пресс-релизе, подготовленном Минобороны, говорится, что встреча представителя ведомства с заместителем Генсека ООН «прошла в конструктивном ключе».