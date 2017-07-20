Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел в Москве встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по вопросам полевой поддержки Атулом Кхаре.

В департаменте информации Минобороны РФ «Интерфаксу» сообщили, что представитель ООН был проинформирован по вопросу гуманитарной деятельности ведомства в Сирии, а также по созданию условий для политического урегулирования кризиса в стране.

В Минобороны подчеркнули, что встреча прошла в конструктивном ключе.