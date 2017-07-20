ООО «Тульская гармонь» начинает новое производство в партнерстве с иностранной компанией. Предприятие будет выпускать пианино. Первые образцы инструмента уже готовы. Постепенно, начиная от узловой сборки «Тульская гармонь» планирует перейти к максимальной локализации, передает ИА «Тульские новости».

Предприятие посетили заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова и известный певец Дмитрий Маликов, который сыграл там на пианино. Музыкант отметил, что инструмент звучит качественно. На подобном он играл еще в детстве. «Я вдохновлен, поеду домой и сочиню какую-нибудь красивую мелодию для фортепиано, которое будет производиться в Туле», — сказал Маликов.