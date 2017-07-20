В Волгограде в Дзержинском районе по улице 8-я Воздушная Армия в сквере «Семейный» откроется уникальная площадка для паркура. Открытие намечено на 25 июля на 12.00.

Общая площадь площадки составляет 300 кв. м. Здесь реализуется несколько зон, которые объединят в единое пространство. Как сообщает novostovolgograda.ru, здесь появятся полоса препятствий, сектор низких перекладин и стенок для скалолазания, а также сектор перил и проемов.

Предполагается, что всё оборудование, которое установят на паркур-территории, позволит посещающим тренировать выносливость мышц рук, а также повышать качество прыжков и улучшать навыки скалолазания.