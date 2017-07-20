Стремление США к доминированию в Мировом океане является угрозой национальной безопасности России, говорится в тексте Основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности.

В документе на официальном интернет-портале правовой информации говорится, что США стремится «к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года