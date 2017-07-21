К концу августа в России начнут действовать новые правила продажи спиртосодержащих лекарственных средств – настоек боярышника, пустырника, календулы и других. Один покупатель сможет приобрести лишь два флакона таких препаратов. Проект приказа, который предусматривает изменение существующего порядка торговли, Минздрав РФ уже направил на регистрацию в Министерство юстиции, сообщили "Известиям" в ведомстве. Если документ будет согласован в течение месяца, то уже спустя 10 дней он вступит в силу. Подобный шаг усложнит жизнь «аптечным» алкоголикам, но сохранит доступ к этим настойкам для обычных покупателей, уверены в правительстве.

Минздрав 12 июля направил на регистрацию в Минюст проект приказа об утверждении правил отпуска лекарственных средств аптечными организациями, а также индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. Документ в том числе регулирует торговлю спиртосодержащими препаратами, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минздрава. Он предусматривает введение нового правила – в одни руки будет продаваться лишь два флакона настоек боярышника, пустырника, календулы и других.

В документе перечислены лекарственные средства, которых коснутся новые требования. Ранее Минздрав уточнял, что под ограничения могут попасть настойки боярышника, пустырника, календулы или валерьяны. Но до момента согласования документа с Минюстом полный список в министерстве уточнять не стали. Также в приказе должен быть представлен механизм контроля соблюдения данной нормы. Функция будет возложена на Росздравнадзор. Вчера в службе не предоставили комментариев.

В течении месяца Минюст должен рассмотреть проект приказа. При условии согласования документ вступит в силу через 10 дней, уточнили в Минздраве. В Минюсте на запрос «Известий» не ответили.

В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, который отдавал поручение проработать ограничения для продажи спиртосодержащих препаратов, «Известиям» сообщили, что новую меру можно назвать косвенной, но «она в любом случае работает».

- Задача не усложнить доступ к этим настойкам покупателей, которые принимают препараты по назначению. А «аптечным» алкоголикам действительно создаются неудобства, - сказала пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова.

Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина считает, что мера будет эффективной, поскольку люди, которые стремятся покупать спиртосодержащие средства в больших объемах, не станут посещать несколько аптек в стремлении купить необходимое количество флаконов. По ее мнению, в рамках надзорных мероприятий может быть организована контрольная закупка с представителями прокуратуры. Она напомнила, что вопрос стоимости спиртовых настоек был решен после начала действия приказа Минздрава в марте 2017 года об ограничении объема тары для них до 25 мл, что сделало их цену сопоставимой со стоимостью водки.

По данным DSG group, в январе-мае 2017 года рынок спиртосодержащих лекарственных средств составил 868 млн рублей. Он вырос на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В натуральном выражении рынок составил 35 млн флаконов, что почти на 14% аналогичного периода 2016 года. Пятерку самых популярных препаратов составляют настойки пустырника, валерианы, календулы, боярышника и прополиса. Самые большие доли на рынке как в денежном, так и в натуральном выражении - у пустырника и валерьяны (почти по 20%). За пять месяцев самое основательное изменение в цене наблюдалось у пустырника – рост на 30% до 20 рублей за флакон.

Напомним, Минздрав согласовывает с ведомствами Стратегию по формированию здорового образа жизни, которая предполагает введение дальнейшего ограничения по продажам спиртосодержащих лекарственных препаратов. Речь идет о реализации одного флакона средства в одни руки.