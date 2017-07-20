Российского и казахстанского актера театра и кино Владимира Толоконникова похоронили в четверг, 20 июля, на Троекуровском кладбище в Москве. На похоронах присутствовали только родные и близкие друзья актера.

Гражданская панихида, на которую могли прийти все желающие, прошла ранее в московском Доме кино Союза кинематографистов России, сообщает телеканал «360».

Напомним, Владимир Толоконников скончался в Москве в возрасте 74 лет в ночь на 16 июля.

Причиной смерти артиста стала, по словам его сына, остановка сердца на фоне хронического бронхита.

Самая известная роль Толоконникова — Полиграф Полиграфович Шариков в фильме «Собачье сердце» Владимира Бортко. Актер также снялся в таких картинах, как «Исчезнувшие», «Мечты идиота», «Небо в алмазах», «СуперБобровы» и «Хоттабыч». Всего на его счету участие в более чем 60 фильмах.