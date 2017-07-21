Решение Дональда Трампа свернуть программу ЦРУ по поддержке сирийской оппозиции носит стратегический характер. Надо, однако, отметить, что пока официального подтверждения этого нет, поскольку все-таки мы говорим о публикациях в ведущих американских СМИ. Тем не менее дыма без огня не бывает. Причем можно с уверенностью утверждать, что речь идет не просто о сворачивании программы ЦРУ по подготовке и снабжению сирийских боевиков. Это кардинальная смена курса США — а именно администрации Дональда Трампа — в отношении Сирии.

Не секрет, что на словах предыдущий президент Барак Обама говорил о приверженности политическому урегулированию сирийского конфликта, но практика показывала, что ставка делалась именно на военный сценарий, на что не раз указывали в России. И в Женеве, и в Совете Безопасности ООН американцы выдвигали одно-единственное требование: смена режима президента Башара Асада как предварительное условие политического урегулирования. Сегодня совершенно ясно, что ситуация меняется коренным образом. Дональд Трамп своим решением бросает вызов тем, кто был ярым сторонником вооружения сирийской оппозиции и военного вторжения США в Сирию.

В рамках этой политики в самой Сирии и на территории соседних стран создавались тренировочные лагеря, где боевиков обучали владению современным оружием и ведению боя в разных условиях. А впоследствии выяснялось, что боевики так называемой вооруженной оппозиции пополняли ряды «Джебхат ан-Нусры» или даже ИГИЛ (деятельность обеих организаций запрещена в России). В самих США этого особо не скрывали. Как-то во время слушаний в сенате один из американских генералов на вопрос, куда потратили $500 млн, доложил, что 15 тыс. боевиков подготовлены в лагерях Турции, 15 тыс. — в Иордании, но куда они ушли с оружием — неизвестно.

Обращает на себя внимание тот факт, что «Джебхат ан-Нусра», ИГИЛ, а также разного рода оппозиционные группировки вооружены американским оружием, которое активно используют против сирийской армии. Причем речь идет о довольно мощных образцах. Достаточно вспомнить, как широко обсуждалось начало поставок тяжелых противотанковых комплексов ТOW.

Теперь эта история закончилась. Дональд Трамп нанес серьезный удар по планам ЦРУ, американских военных и разведсообщества. Это очень смелый и решительный шаг. Он, к слову, свидетельствует и о том, что президент США чувствует себя увереннее на внутриполитическом поприще. Ведь не секрет, что до сих пор продолжаются попытки убрать его с занимаемого поста под разными надуманными предлогами — от вмешательства хакеров в выборы до контактов с российским руководством. Тем не менее Дональд Трамп наверняка чувствует и понимает внутреннюю конъюнктуру. По сути, он изначально бросил вызов влиятельнейшим кругам Вашингтона: финансистам Уолл-стрит, прессе, Демократической партии. В Республиканской партии, которую он представляет, у него также было достаточно много оппонентов.

Вместе с тем надо отметить, что американский лидер действует в рамках обещаний времен своей предвыборной кампании. Решение о свертывании программы ЦРУ направлено прежде всего на мирное урегулирование конфликта в рамках женевского и астанинского процессов. Надо напомнить, что России и США за последние месяцы уже удалось многое сделать для разрешения сирийского кризиса: достигнута договоренность о создании зон снижения напряженности. В одной из них, на юге страны, после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 был прекращен огонь. Совершенно очевидно, что военный сценарий урегулирования сирийского конфликта снят с повестки дня. А это значит, что теперь можно вести переговоры о разрешении кризиса на основе соответствующих решений Совета Безопасности ООН и при этом не держать в уме возможность повторения в Сирии югославского, иракского или ливийского сценария.

К слову, газета Washington Post приводит в своей статье слова некоего источника, который говорит, что «Путин победил в Сирии». Это действительно так, если речь идет о мирном урегулировании конфликта, на чем Россия изначально настаивала, а не о превращении Сирии в выжженную пустыню.

Автор — советник посольства СССР в США в 1990–1992 годах, руководитель группы по Ближнему и Среднему Востоку

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