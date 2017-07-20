В Самаре на пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке. Пока в одном направлении — в сторону выезда из города.

Автомобили едут по двум полосам. Как передает НИА «Самара», в субботу будет запущена еще одна — в противоположном направлении. Полностью оба тоннеля на Московском шоссе планируется открыть 1 сентября, сообщает ТРК «Терра».

В этом году на строительство дорог в Самарской области направят 24,7 млрд рублей. Из этой суммы 14 млрд рублей пойдут на дороги областной столицы. Власти обещают построить на эти деньги такие трассы, которые прослужат 20–30 лет. Качество самарских дорог будут проверять не только местные власти, но и международные организации, контролирующие подготовку города к ЧМ-2018.