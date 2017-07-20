Из-за обнаружения в жилом районе немецкого города Эссен бомбы времен Второй мировой войны было эвакуировано более 1 тыс. человек, сообщили местные СМИ.

Бомбу весом 250 кг нашли на территории одной из школ. Власти рекомендовали жителям близлежащих домов в радиусе от 250 до 500 м спрятаться в бомбоубежище. Ожидается, что они пробудут там до окончания проведения работ саперов.

Власти также посоветовали жителям освободить дороги от машин. Специалисты намерены обезвредить бомбу как можно скорее.