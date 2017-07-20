К 2025 году Россия запустит 31 спутник дистанционного зондирования Земли, сообщил заместитель генерального директора холдинга «Российские космические системы» Евгений Нестеров.

«Появятся радиолокационные аппараты «Кондор-ФКА» и «Обзор-Р», которые сделают сервисы менее зависимыми от метеоусловий», — заявил он, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Нестеров уточнил, что полностью реализовать планы по запуску аппаратов планируется к 2025 году.

По его словам, сегодня группировка спутников зондирования Земли насчитывает восемь аппаратов. Нестеров также отметил важность этого проекта в контексте падения российского рынка данных дистанционного зондирования Земли.