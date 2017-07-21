Луганскую и Донецкую народные республики следует признать независимыми государствами, уверен каждый четвертый гражданин РФ. А по мнению 17% россиян, ЛНР и ДНР следует присоединить к РФ. Большинство соотечественников полагают, что Россия должна продолжать поддерживать ополченцев Донбасса и отправлять гуманитарную помощь жителям этого региона. Такие данные приводит ВЦИОМ в исследовании (есть в распоряжении «Известий») отношения россиян к конфликту киевских властей с непризнанными республиками.

В том или в ином виде Россия должна помогать ЛНР и ДНР, считает почти половина респондентов. 25% из них, например, полагают, что РФ следует признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. А 17% опрошенных считают правильным включить эти непризнанные государства в состав Российской Федерации. Еще 9% соотечественников отметили, что республики могут остаться автономиями в составе Украины.

В отношении ЛНР и ДНР надо придерживаться нейтральной позиции, России в конфликт лучше не вмешиваться, уверены более трети опрошенных (35%). Только 3% сказали, что помогать следует киевским властям в восстановлении контроля на этих территориях.

В ситуации несоблюдения украинской стороной минского соглашения России лучше «ничего не делать», полагают 19% опрошенных. Проблему можно решить дипломатическим путем — за ведение переговоров с Киевом высказались 7% россиян. Столько же полагают, что добиваться выполнения минских договоренностей необходимо именно давлением на Украину, а еще 8% полагают, что нашей стране следует просто помогать Донбассу. Самая большая группа респондентов — 39% — затруднились прокомментировать соглашения, достигнутые в Минске в 2015 году.

С февраля по июль 2017 года с 59% до 61% выросло число тех, кто считает, что поддержку ополченцев Донбасса не следует прекращать даже ради улучшения отношений с Украиной и Западом. Кроме того, с 12% до 9% снизилась и доля сограждан, предлагающих больше не помогать ополченцам и наладить связи с настроенными против РФ странами. Еще 14% соотечественников полагает, что России не надо стремиться к улучшению отношений с Украиной.

А вот направлять в Донбасс гуманитарные конвои с продуктами и медикаментами по-прежнему стоит, считают россияне. Продление программы помощи поддерживают 81% граждан.

Интересам России отвечают именно мирные переговоры, «замораживание» конфликта, уверены 80% соотечественников. Они осознают, что с нашей стороны это потребует и уступок, и значительных финансовых трат на поддержку народных республик.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов пояснил, что россияне по-прежнему проявляют интерес к конфликту на юго-востоке Украины, но отношение граждан к политике, проводимой РФ, за последние три года менялось весьма незначительно.

— Эта тема «заморожена» в сознании граждан. И Киев, и народные республики пытаются как-то обострить информационную картину, ища возможности для разрешения конфликта. Но на российское общество — приоритетную целевую аудиторию для обеих сторон — эти попытки влияния почти не оказывают, — сказал «Известиям» Степан Львов.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в разговоре с «Известиями» отметил, что большая часть граждан РФ выступает за то, чтобы вовлечь ЛНР и ДНР в российскую орбиту влияния.

По словам вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, опрос ВЦИОМ показал, что у россиян сегодня нет четкого понимания того, какую политику вести в отношении Донбасса.

— Очевидно только, что россияне не хотят, чтобы Донбасс оказался под контролем нынешних киевских властей. Независимость Донбасса видится российскому обществу возможным вариантом и является, вероятно, компромиссом, поскольку идти на явный конфликт и присоединять Донбасс к России в нашей стране не готовы. Россиянам важно помогать Донбассу, но они видят его в качестве относительно самостоятельного образования. Им видится что-то похожее на статус-кво, но без крови и страданий, — пояснил «Известиям» эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 5 по 7 июля 2017 года. В нем приняли участие 1,8 тыс. россиян. Социологи интервьюировали респондентов по телефону.