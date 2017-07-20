Один из разработчиков проекта Конституции России 1993 года Михаил Кукушкин скончался в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского юридического университета.

Михаил Кукушкин скончался в возрасте 83 лет. Помимо создания Конституции, он участвовал в деятельности рабочей группы по работе с результатами всенародного обсуждения проекта Конституции РФ. Именно по ее итогам проект закона вынесли на всенародное голосование, сообщает сайт «Комсомольской правды в Екатеринбурге».

Михаил Кукушкин был ректором Свердловского юридического института, с которым у него были связаны более 50 лет жизни, а также являлся главой Свердловской избирательной комиссии. Кроме того, он был кавалером орденов Почета и Дружбы народов РФ и носил почетные звания «Заслуженный юрист РФ» и «Почетный работник высшего образования России».