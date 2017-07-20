Трех контрабандистов задержали пограничники на международном пункте пропуска в Забайкальском крае, которые собирались вывезти в Китай золотые украшения. Стоимость контрабанды оценивается в 1,7 млн рублей.

Сотрудники ведомства обнаружили у задержанных три слитка из металла желтого цвета весом почти 330 г. Слитки они пытались провести в кроссовках. Также у нарушителей обнаружили кольцо весом 7 г и две цепочки весом более 0,5 кг. Как сообщает ИА FlashSiberia, украшения были изготовлены в домашних условиях.

По словам злоумышленников, золото, которое они пытались провести за границу, досталось им от дедушки, который являлся участников Великой Отечественной войны. Подтвердить правдивость сделанного заявления сотрудники ведомства не смогли.