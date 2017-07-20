Совет Федерации предлагает увеличить финансирование Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом сообщил в четверг исполняющий обязанности председателя комитета по обороне верхней палаты парламента Евгений Серебренников.

Серебренников напомнил, что после урагана в Москве, который привел к человеческим жертвам, ситуация обсуждалась в Совфеде с МЧС и Росгидрометом.

«Сошлись, что необходимо выделение дополнительных ресурсов для гидрометеорологических служб, потому что у них не хватает средств для создания необходимой базы постов для наблюдения, оперативного выяснения ситуации, изменения обстановки», — цитирует телеканал «360» Серебренникова.

Ряд серьезных мер, которые в дальнейшем позволят не допустить аналогичных ситуаций, уже принят, подчеркнул сенатор.

При этом Серебренников подчеркнул, что слишком часто распространяемые предупреждения об опасных природных явлениях снижают их значимость, поэтому необходимо найти золотую середину.