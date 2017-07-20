Глава Генеральной прокуратуры США (министр юстиции) Джефф Сешнс заявил, что не намерен покидать свой пост вопреки прозрачным намекам со стороны главы государства, который остался крайне недоволен решением генпрокурора расследовать предполагаемое «российское вмешательство» в президентские выборы.

Конфликт между ними выглядит тем более драматичным, что 70-летний Сешнс был одним из первых и наиболее важных сторонников Дональда Трампа на его пути в Белый дом, оказавшим миллиардеру неоценимую помощь в выдвижении на президентский пост от Республиканской партии. В феврале 2016 года он стал первым членом сената США, официально одобрившим планы Трампа на участие в выборах.

На посту генпрокурора, который Сешнс занял после 20 лет пребывания в сенате, соратник Трампа всемерно поддерживал его начинания в правовой сфере — в частности, ужесточил подход к расследованию связанных с наркотиками ненасильственных преступлений и принял меры для того, чтобы оградить полицейских от претензий по обращению с несовершеннолетними задержанными.

Но в марте нынешнего года Джефф Сешнс отказался принимать непосредственное участие в расследовании подозрений, высказанных демократами в адрес российских властей по поводу якобы предпринятого ими вмешательства в ход избирательной кампании в США. Для Дональда Трампа, ближайшее окружение которого оказалось втянутым в скандал из-за подозрений во встречах с представителями российского руководства, отказ давнего соратника стал ударом.

Президент США недвусмысленно дал это понять. В интервью New York Times, опубликованном накануне, Трамп заявил, что никогда не назначил бы Сешнса генпрокурором, если бы мог предвидеть такое развитие событий. «Он должен был предупредить меня, и я бы выбрал кого-то другого», — резюмировал американский лидер, добавив, что занятая главой Минюста позиция несправедлива по отношению к нему, «и это мягко говоря».

Между тем в скандал вокруг предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы США оказался вовлечен и сам Сешнс: его обвиняли в утаивании информации о встрече с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.