Сенатор Елена Мизулина повторно внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий запрет на осуществление деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, в том числе на создание и содержание специализированных мест для этого — беби-боксов.

«Само существование возможности безнаказанно оставить новорожденного ребенка неизбежно стимулирует рост отказов от детей. Это — крайне опасная тенденция, не говоря уже об этическом, моральном, нравственном аспектах», — считает сенатор.

Мизулина уточнила, что перевнесла законопроект, поскольку депутаты накануне отклонили его с нарушением регламента.

Законопроект был отклонен накануне без обсуждения и без приглашения автора, что, по словам Мизулиной, является грубейшим нарушением регламента и ее конституционных прав как парламентария.

Согласно тексту документа, за установку беби-боксов юридическому лицу будет грозить штраф в размере от 1 млн до 5 млн рублей. Также административная ответственность за нарушение закона предусматривает приостановку деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

Беби-боксы — специальные места с колыбелью, где женщина может оставить ребенка, если решила от него отказаться. Предлагаемый закон не позволяет анонимно оставлять детей в специализированном месте, а также создавать для этого условия.