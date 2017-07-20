На отечественных автомобилях может появиться портативный проекционный дисплей HUDWAY Cast. Девайс разработал ижевский предприниматель и продемонстрировал президенту «АвтоВАЗа».

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заинтересовался ценой и качеством представленного продукта. Портативный проекционный дисплей разработала фирма HUDWAY. Ее руководитель и соучредитель Иван Клабуков и показал Николя Мору изобретение, сообщает ИА «Сусанин».

Такая опция существует для машин класса люкс. Стоимость ее составляет примерно $2 тыс. Разработчики из Ижевска смогли сделать ее доступнее, придумав вариант устройства стоимостью всего $200. По словам Ивана Клабукова, помогли ему устроить встречу врио главы Удмуртии Александр Бречалов с командой в максимально быстрые сроки.