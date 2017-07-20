В Нижнем Новгороде в результате вторых торгов определен подрядчик, которому предстоит провести в порядок памятник А.М. Горькому скульптора Веры Мухиной. ООО «Фрегат» выполнит ремонт и реставрацию на объекте за 1,94 млн рублей при начальной цене 2,16 млн рублей.

Как отмечает ИА «НьюсНН», монумент появился в областной столице в 1952 году и с тех пор ни разу не реставрировался. Первые трещины на нем появились еще в 1989 году. В прошлом году внучка писателя Дарья Пешкова потребовала от властей отремонтировать памятник.

Согласно контракту, он будет обновлен до 30 октября. Некоторые детали и конструкции будут воссозданы. Реставрацию оплачивает федеральная казна.