Сотрудники московской полиции задержали уроженца Узбекистана по подозрению в совершении сексуального насилия над женщиной на западе столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Ранее в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она заявила, что утром в воскресенье, 16 июля, на улице Крылатские холмы рядом с метро «Крылатское» к ней сзади подошел мужчина, «схватил ее совершил сексуальное насилие, одновременно целуя и облизывая лицо», после чего скрылся с места происшествия, сообщает BFM.RU со ссылкой на «РИА Новости». Маньяк был задержан, им оказался ранее не судимый 31-летний уроженец Узбекистана, работающий маляром. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения.