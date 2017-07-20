Почти 250 детей отравились в санатории «Лазурный», расположенном в Бердянске Запорожской области Украины.

По данным агентства УНИАН, 246 детей участников вооруженного конфликта на юго-востоке Украины заболели неизвестной кишечной инфекцией. Отмечается, что администрация лагеря умышленно скрывала факты отравления и не давала родственникам забрать детей.

В полиции Запорожской области уточнили, что состояние детей удовлетворительное, всем детям оказана медицинская помощь, пострадавшие находятся в санатории под присмотром медиков.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам статьи 325 УК Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».