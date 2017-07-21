Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла основными точками роста агропромышленности в ‎2017-2018 годах свиноводство и производство куриных яиц. Это следует из подготовленного ЕЭК проекта прогноза развития агропромышленного комплекса в странах ЕАЭС, с которым ознакомились "Известия". Согласно документу, к 2018 году в три раза вырастет показатель по внутренним продажам свинины и в 4,2 раза повысится экспорт яиц из Евразийского союза в другие государства. Специалисты полагают, что прийти к таким цифрам возможно, поскольку рынок ЕАЭС сейчас вполне конкурентоспособен.

Департамент агропромышленной политики ЕЭК подготовил проект «Совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения … на 2017-2018 годы». По его данным, в 2017 и 2018 годах практически во всех областях сельского хозяйства будет зафиксирован рост производства и отказ от импорта. Наибольшего подъема показателей эксперты ожидают по внутренней торговле свининой и экспорту куриных яиц.

Взаимная торговля свининой между странами ЕАЭС в текущем году вырастет до 24,7 тыс. т, что на 42,5% больше, чем в 2016 году, указано в документе. Еще спустя год этот показатель достигнет 45,1 тыс. т – это на 68,5% выше 2016 года. Увеличение объёмов продаж в этом секторе произойдет в основном за счет роста производства России, Белоруссии и Казахстана, полагают в ЕЭК. В документе отмечено уже начавшееся увеличение производства. Например, в России в прошлом году произведено 3,4 млрд тонн свинины - на 8,4% больше, чем в 2015-м.

ЕЭК также прогнозирует, что экспорт яиц и яйцепродуктов в третьи страны в этом году вырастет в 3,9 раза по сравнению с прошлогодними показателями. А в 2018 году – в 4,2 раза, со 107,7 млн штук до 457,3 млн штук. Основными экспортерами выступят Россия и Белоруссия, полагают в ЕЭК. По данным комиссии, производство яиц в России в 2016 году выросло на 2,3% по сравнению с 2015 годом. К 2018 году этот показатель увеличится до 3,4% до более 44 млн яиц.

Прогноз является «основой для оценки перспектив в основных отраслях АПК и их инвестиционной привлекательности», указано в документе.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЕЭК, проект сейчас находится на стадии обсуждения, идут окончательные согласования между странами ЕАЭС. Примерно через месяц он будет рассмотрен Межправительственным советом комиссии. В настоящий момент действует подобный документ, в котором прописаны прогнозы на 2016-2017 годы.

В Минсельхозе не смогли оперативно прокомментировать документ.

Эксперты отметили, что сокращение импортной продукции и рост экспорта и взаимной торговли между странами ЕАЭС осуществимы. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что это логичные процессы.

- Вполне возможно, что такой рост экспорта и внутренней торговли, которые прописаны в проекте ЕЭК, действительно произойдут, - рассказал Дмитрий Рылько «Известиям». – Все потому, что рынок ЕАЭС стал по-настоящему конкурентоспособным. А для того, чтобы соблюсти баланс спроса и предложения, необходимо увеличить производство. И здесь может помочь только хорошая погода.

Президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов считает, что прописанные в проекте ЕЭК показатели по экспорту – незначительные.

- Сейчас мы наблюдаем увеличение поставок мяса из России и ЕАЭС в другие страны. Однако эти цифры еще невелики. Что же касается увеличения взаимной торговли между странами Евразийского союза, то тут вряд ли получится добиться больших успехов за эти два года. Всё потому, что сейчас существуют барьеры, которые препятствуют такой продаже продукции, - пояснил Дмитрий Булатов.

По данным ФТС, в 2016 году экспорт российского мяса увеличился почти в два раза по сравнению с 2015 годом. А согласно ЕЭК, экспорт яиц в страны, не входящие в ЕАЭС, в прошлом году снизился в два раза, но в 2017 году он вновь возрастет, достигнув показателя в 315,3 млн штук.