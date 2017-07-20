В селе Махновка Суджанского района Курской области нашли гранату. Опасный снаряд был обнаружен в земле и датируется Великой Отечественной войной.

Звонок в службу спасения по номеру 112 поступил 19 июля во второй половине дня. На место обнаружения взрывоопасного предмета отправилась группа аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции, сообщает KurskCity.ru.

Прибыв в село Махновка, саперы смогли успешно изъять находку, которой оказалась граната Ф-1. После снаряд вывезли на полигон «Постоялые дворы», где уничтожили.