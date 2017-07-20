Директор омского магазина спортивного питания Hardcore Андрей Чистяков не принял на работу молодого человека Эдуарда З. не по причине его сексуальной ориентации, а из-за отсутствия у кандидата необходимых для работы деловых навыков. Об этом директор магазины рассказал «РИА Новости».

По его словам, молодой человек не получил работу не потому что является ЛГБТ-активистом, а потому что не интересуется спортом, плохо разбирается в этой сфере, не обладает необходимыми знаниями и не подходит по внешнему виду, поскольку слишком худой, сообщает «Дни.Ру».

Свои права несостоявшийся продавец решил отстаивать в суде. Его иск основан на письменном отказе сотрудника отдела кадров магазина, в котором в числе прочих причин отказа есть ссылка на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних: товары в магазине не имеют маркировки «18+». Теперь Эдуард требует выплатить ему компенсацию плюс компенсировать моральный вред. Чистяков же заявил, что ответ, который дал мужчине отдел кадров, не был согласован с ним, поэтому вины за собой никакой не видит и законов не нарушал.

Первое заседание Первомайского суда города Омска по делу Эдуарда З. Назначено на 24 июля.